Nuovi agenti per il litorale | Basta con la propaganda Solo tre e fino ad agosto

La sicurezza del nostro litorale merita attenzione reale, non solo promesse. Con soli tre agenti in più fino ad agosto e nessun nuovo inserimento alla questura, ci chiediamo: sono davvero sufficienti per tutelare cittadini e visitatori? È il momento di un cambiamento concreto, coinvolgendo chi conosce e vive quotidianamente queste zone. Perché la sicurezza si costruisce insieme, non con promesse vuote.

"Due agenti alla Polaria, 6 al commissariato di Pontedera, 10 nuovi poliziotti al commissariato di Volterra (che all’inizio potranno essere impiegati solo parzialmente e ai quali siamo sicuri verrà garantita adeguata sistemazione alloggiativa) e soprattutto nessun nuovo agente alla questura, che dovrà per di più fare i conti con i tanti pensionamenti alle porte, dimostrano che si tratta di scelte fatte senza coinvolgere chi ha la responsabilità politica e tecnica in materia di sicurezza dell’intera provincia". Dura la nota della segretaria provinciale del Siulp, Laura Biagini, sulle assegnazioni di poliziotti fatte dal dipartimento di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi agenti per il litorale: "Basta con la propaganda. Solo tre e fino ad agosto"

In questa notizia si parla di: agenti - litorale - basta - propaganda

Litorale, l'annuncio: "In arrivo venti agenti per garantire maggiore sicurezza" - Litorale pisano, quest’estate si rafforza la sicurezza: venti agenti – tra finanzieri e poliziotti – sono in arrivo per tutelare residenti e visitatori.

Nuovi agenti per il litorale: Basta con la propaganda. Solo tre e fino ad agosto.

Nuovi agenti per il litorale: "Basta con la propaganda. Solo tre e fino ad agosto" - "Due agenti alla Polaria, 6 al commissariato di Pontedera, 10 nuovi poliziotti al commissariato di Volterra (che all’inizio potranno essere impiegati solo parzialmente e ai quali siamo sicuri verrà ga ... Come scrive lanazione.it

Green pass: agenti polizia, 'basta rischiare con i violenti' - Green pass: agenti polizia, 'basta rischiare con i violenti' Sit in di protesta dei poliziotti davanti Reparto Celere Padova VENEZIA , 08 novembre 2021, 12:20 ... Segnala ansa.it