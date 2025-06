Nuove telecamere è la volta buona | approvato il progetto

Dopo un lungo percorso segnato da ritardi e sfide, Biassono finalmente dà il via libera alle nuove telecamere 232: un sistema all’avanguardia per la lettura, il riconoscimento targhe e la videosorveglianza. Un investimento importante che, nonostante un anno e mezzo di attese, rappresenta una svolta decisiva nella sicurezza cittadina. Il progetto, approvato dal sindaco Casiraghi e dalla sua squadra, promette di trasformare il modo in cui la comunità protegge i suoi cittadini.

Un anno e mezzo di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, ma l’amministrazione di Biassono non demorde: approvato il nuovo progetto per l’installazione di un impianto di lettura, riconoscimento targhe e videosorveglianza. Il sindaco Luciano Casiraghi e i suoi assessori avevano deciso di compiere questo passo come regalo di Natale già nel 2023, approvando una prima delibera il 5 dicembre di quell’anno, poi avevano dovuto arrendersi di fronte all’evidenza: troppi intoppi per poter portare a casa il risultato in tempi rapidi. L’importante era non cedere e aspettare il momento propizio. Tutto in un primo momento faceva pensare a tempi rapidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuove telecamere, è la volta buona: approvato il progetto

In questa notizia si parla di: approvato - progetto - telecamere - volta

“Zona 30” a Gardolo: progetto approvato ma non mancano le polemiche - A Gardolo, il progetto della zona 30 ha trovato approvazione, ma le polemiche non mancano. Ben 354 cittadini hanno preso parte al sondaggio “Strade da vivere – Trento in movimento”, con 171 soddisfatti dell'iniziativa.

ACIREALE, APPROVATO IL PROGETTO “SICURACI” PER LA VIDEOSORVEGLIANZA #acirealesocial La Giunta comunale di Acireale ha dato il via libera al progetto “SicurAci”, un nuovo sistema di videosorveglianza urbana del valore di circa 138mila euro. L Vai su Facebook

Nuove telecamere, è la volta buona: approvato il progetto; Cinque nuove telecamere. Piano da settantamila euro per aumentare la sicurezza; Nuove telecamere a Torino per controllare le aree più a rischio. Basteranno?.

Nuove telecamere, è la volta buona: approvato il progetto - Un anno e mezzo di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, ma l’amministrazione di Biassono non demorde: approvato il nuovo ... ilgiorno.it scrive

“Grosseto visibile”, approvato il progetto per incrementare le telecamere: ecco dove - Il Comune di Grosseto lancia il progetto "Grosseto visibile" sulla videosorveglianza: più telecamere e più sicurezza in città ... Lo riporta msn.com