Nuove droghe tra i giovani | catinoni oppioidi e cannabis sintetica si nascondono in svapo caramelle e cioccolata L’Iss lancia allarme | Sostanze più appetibili e rischi sottovalutati

Nel mondo dei giovani, gesti apparentemente innocui come fumare un cioccolatino o assaporare una caramella possono celare insidie invisibili. Nuove droghe come catinoni, oppioidi e cannabis sintetica si nascondono tra le merende più allettanti, rendendo difficile distinguere il rischio reale. L’ISS lancia un forte allarme: i pericoli sono più vicini e subdoli di quanto si pensi. È fondamentale aumentare la consapevolezza e vigilare sui segnali di allarme.

Un cioccolatino, una caramella, una boccata di svapo: gesti quotidiani che, per migliaia di adolescenti italiani, possono nascondere insidie invisibili e pericolose. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: svapo - droghe - giovani - catinoni

Iss, preoccupano le nuove droghe e quelle sintetiche da svapo… - Le nuove droghe sintetiche, spesso presenti in prodotti da svapo o edibili, rappresentano una sfida crescente per la salute dei giovani.

In occasione della Giornata Mondiale contro l'Abuso e il traffico illecito di droghe, l'Istituto Superiore di Sanità sottolinea l'importanza di... Vai su Facebook

Nuove droghe tra i giovani: catinoni, oppioidi e cannabis sintetica si nascondono in svapo, caramelle e cioccolata. L’Iss lancia allarme: Sostanze più appetibili e rischi sottovalutati; Droghe sintetiche nelle sigarette elettroniche. L'allarme dell'Iss per i giovani; Droghe, Iss: cala l’uso tra i giovani, ma è allarme per nuove sostanze e svapo.

Iss, preoccupano le nuove droghe e quelle sintetiche da svapo… - Sotto osservazione le nuove sostanze sul mercato, come i catinoni sintetici, gli oppioidi sintetici e i nuovi derivati semisintetici della cannabis, anche in prodotti da svapo oppure in caramelle o ci ... Si legge su romadailynews.it

Droghe sintetiche nelle sigarette elettroniche. L'allarme dell'Iss per i giovani - Cala il consumo di droghe tra i giovani ma preoccupano le nuove sostanze, che spesso sono presenti anche in prodotti da svapo o edibili. Secondo msn.com