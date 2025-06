Nuova estate solito dilemma Cosa mettere sopra il costume? Ecco 5 idee copricostumi originali alternative agli shorts

Se siete stanche dei soliti shorts e parei, è il momento di osare con copricostumi originali e di tendenza. Dalla maxi camicia a righe ai jeans ampi, queste idee vi permetteranno di distinguervi sulla spiaggia con stile e praticità. Ricorda, il segreto sta nel trovare il look che rispecchia la tua personalità e ti fa sentire al meglio. Ecco cinque alternative che renderanno il tuo outfit estivo indimenticabile!

C osa mettere sopra il costume se si è stanche di shorts e di parei? Ecco cinque idee di copricostumi originali e di tendenza da provare. Maxi camicia a righe Una camicia da uomo rubata dall’armadio di lui può bastare. Tra le idee copricostume del momento, la maxi shirt a righe da ufficio è la più chic. Leggi anche › Sopra il bikini. di tutto e di più. 5 copricostumi davvero originali Jeans ampi Chi ha detto che i jeans non si indossano in spiaggia? L’estate 2025 sdogana il denim anche in riva al mare, ma solo se ampio, fluido e oversize. Gonna con rouches Romantica, divertente e super femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nuova estate, solito dilemma. Cosa mettere sopra il costume? Ecco 5 idee copricostumi originali alternative agli shorts

In questa notizia si parla di: idee - cosa - mettere - sopra

Ardoino ha le idee chiare: «Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo. Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa» - Paolo Ardoino, CEO di Tether, è determinato a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori. Dopo aver acquistato il 10% del club, Ardoino ha espresso l’intenzione di espandere ulteriormente il suo investimento.

Salve a tutti abbiamo bisogno di idee su come coprire questa fascia dove prima c era un muro che abbiamo abbattuto , non si vede molto bene dall immagine ma mettere le mattonelle per intero sarebbe a dire toglierne tante e oltretutto non le abbiamo. La fasc Vai su Facebook

Cosa fare sabato 28 giugno 2025 a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France, idee per gite fuori porta; Cosa vendere online nel 2025: 17 prodotti di tendenza; 5 idee dallo street style su come indossare il gilet.

Cosa mettere sopra la camicia: 7 idee look da copiare | Vogue Italia - Ecco cosa mettere sopra la camicia secondo le ultime tendenze della moda street style autunno inverno 2021 2022. Riporta vogue.it

Cosa mettere sopra il camino per arredare questo spazio - MSN - Ecco alcune idee creative su cosa mettere sopra il camino per arredare questo spazio in modo elegante e affascinante. Secondo msn.com