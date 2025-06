Nuova domanda per le max 150 preferenze a luglio | si potranno scegliere scuole diverse rispetto a quelle dello scorso anno

Se sei tra coloro che stanno preparando la domanda per le supplenze di luglio, questa novità potrebbe fare al caso tuo. La possibilità di modificare le preferenze e scegliere scuole diverse rispetto all’anno passato apre nuove opportunità di flessibilità e strategia nella scelta delle sedi. Scopriamo insieme cosa cambierà e come massimizzare le tue chance di ottenere l’incarico desiderato!

Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata posta l’attenzione su un aspetto pratico della compilazione delle domande per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di cambiare tipologia di incarico rispetto all’anno precedente, passando da uno spezzone a una cattedra intera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

