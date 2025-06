Nuova cassa di espansione Niente traffico in via Aretina

Da domani, via Aretina sarà interessata da importanti cambiamenti: vietato il transito a veicoli, pedoni e bici nel tratto tra via Argini Arno e Cascina Restone. Questa misura temporanea, necessaria per i lavori della nuova cassa di espansione di Restone, di 35 milioni di euro, garantirà una maggiore sicurezza e un miglioramento della gestione delle acque. È l’inizio di un intervento strategico per la tutela del territorio, che cambierà il volto della zona.

Da domani sarà vietato il transito a tutti i mezzi, ma anche pedoni e bici nell’area tra via Argini Arno e via Aretina, nel tratto compreso tra il torrente Cesto e Cascina Restone. Il provvedimento serve per far posto ai lavori di realizzazione, a carico della Regione Toscana, della cassa di espansione di Restone: l’opera dal valore complessivo di 35 milioni di euro avrà una capacità di invasamento pari a 5,76 milioni di metri cubi di acqua, coinvolgendo una superficie di circa 110 ettari. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di arginatura perimetrale lungo 8,5 chilometri, con un’altezza variabile tra i 2 e gli 8 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova cassa di espansione. Niente traffico in via Aretina

