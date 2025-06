Nuova Audi Q3 e i rivali tra i Suv medi | versioni e prezzi

Scopri la nuova Audi Q3, l'incarnazione di stile e tecnologia nel segmento dei SUV medi. Più aggressiva, innovativa e versatile che mai, questa quarta generazione si prepara a conquistare il mercato con motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in. Ma quali sono i rivali con cui dovrà confrontarsi? Esploriamo le caratteristiche, le versioni e i prezzi dei principali competitor pronti a sfidarla sul campo.

Più aggressiva e tecnologica che mai, la terza generazione rilancia la sfida targata con tanto gusto nella guida e motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in: ecco i concorrenti con cui dovrà vedersela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova Audi Q3 e i rivali tra i Suv medi: versioni e prezzi

In questa notizia si parla di: audi - rivali - medi - versioni

Nuova Audi Q3 e i rivali tra i Suv medi: versioni e prezzi Vai su X

“I fischi? In realtà è andata meglio rispetto agli altri anni: erano divisi in un 50%. Spero che chi ha applaudito si sia goduto la sprint”. - Marc Marquez #MemasGP #Ducati #DucatiCorse #ForzaDucati #MarcMarquez #MM93 #ItalianGP #Mugello #MotoGP Vai su Facebook

Nuova Audi Q3 e i rivali tra i Suv medi: versioni e prezzi; Audi Q6 e-tron Sportback: le versioni, i prezzi e le rivali; SUV Coupé 2025: i modelli migliori e i prezzi.

Nuova Audi Q3 e i rivali tra i Suv medi: versioni e prezzi - Più aggressiva e tecnologica che mai, la terza generazione rilancia la sfida targata con tanto gusto nella guida e motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug- Segnala gazzetta.it

Audi 80 quattro: l’integrale in formato berlina - Ruoteclassiche - Con la piattaforma B2, Audi intendeva elevare la sua 80, da semplice auto per famiglie di medie dimensioni a modello premium compatto, in grado, secondo la Casa, di rivaleggiare con la BMW Serie 3. Secondo ruoteclassiche.quattroruote.it