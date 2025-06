Nuoto David Popovici su livelli stellari nei 100 stile libero | record europeo e seconda prestazione alltime

dominato la finale, lasciando il pubblico senza fiato. Questo risultato straordinario non solo sancisce il suo dominio europeo, ma lo proietta anche tra i grandi della storia mondiale dei 100 stile libero. Un’impresa che conferma ancora una volta il suo talento e la sua determinazione nel raggiungere l’eccellenza. La sua performance rimarrà impressa negli annali e ci lascia con l’augurio di vederlo continuare a stupire.

Una prestazione mostruosa. Nell'ultima giornata di gare degli Europei U23 di scena a Samorin, in Slovacchia, David Popovici ha letteralmente aperto le acque nei 100 stile libero. Il campione olimpico dei 200 sl, bronzo a Parigi nella gara regina, ha migliorato il suo record europeo nelle due vasche. Quel crono di 46.86, ottenuto negli Europei del 2022 al Foro Italico, è stato mandato in soffitta dal sensazionale 46.71 con cui Popovici ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Una nuotata sempre in spinta la sua, mantenendo un assetto sull'acqua impressionante.

