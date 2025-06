Nunziante Juve | il Benevento dice no all’offerta dell’Udinese sta aspettando il rilancio della Next Gen! Cosa c’è dietro al futuro del baby portiere

Il futuro di Alessandro Nunziante, giovane talento del Benevento, si fa sempre più intrigante. Mentre l’Udinese alza le offerte, il club campano preferisce attendere un rilancio dalla Next Gen, alimentando i sospetti e le speranze di un grande salto. Con il suo talento e il suo potenziale, Nunziante sta diventando il protagonista assoluto del calciomercato italiano, lasciando intendere che il suo prossimo capitolo potrebbe essere davvero speciale. La sua evoluzione resterà sotto i riflettori ancora a lungo.

Nunziante Juve: il Benevento rispedisce al mittente l'offerta dell'Udinese, aspetta il rilancio della Next Gen! Cosa filtra sul futuro del baby portiere. Il calciomercato italiano si accende attorno a uno dei talenti più puri e promettenti del panorama nazionale. Si tratta di Alessandro Nunziante, giovanissimo portiere classe 2007 di proprietà del Benevento, il cui nome è finito sul taccuino di due importanti club di Serie A. Come riportato da Il Messaggero Veneto, l'Udinese ha già sferrato il primo attacco, ma attende la contromossa della Juventus Next Gen, in una partita a scacchi che si preannuncia molto interessante.

