Nunez vuole il Napoli non è vero che il Liverpool ha chiesto 65 milioni Pedullà

Il mercato del Napoli si infiamma con le trattative più calde dell’estate: tra obiettivi per rinforzare difesa e attacco, i partenopei puntano forte su Beukema e cercano di assicurarsi uno tra Darwin Nunez e Lucca. Con il ritiro a Dimaro sempre più vicino, la squadra di Antonio Conte si prepara a sorprendere, cercando di completare il roster in tempi record e iniziare al massimo della forma. La sfida è aperta, e i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi.

Il Napoli vorrebbe provare a dare ad Antonio Conte quanti più nuovi innesti possibili per metà luglio, quando comincerà il ritiro a Dimaro. Gli azzurri hanno messo come priorità per la difesa centrale Beukema del Bologna, mentre per l'attacco c'è un ballottaggio tra Darwin Nunez del Liverpool e Lucca dell'Udinese. Il Napoli vuole Beukema in difesa e uno tra Nunez e Lucca in attacco. Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube: «Una trattativa già impacchettata bene quella di Beukema. Se non accadrà qualcosa di clamoroso, la trattativa può andare fino in fondo. Era stato accostato al Napoli a marzo, nello stesso giorno in cui presero Marianucci.