Nunez al Napoli svolta improvvisa | già deciso il giorno

Novità sull'affare Darwin Nunez, obiettivo concreto del Napoli da ormai settimane: spunta una data per la decisione definitiva Il vice-Lukaku non sarà Giovanni Simeone. Il Napoli sta scegliendo il compagno di reparto dell'attaccante belga per completare il reparto e ha puntato su due nomi, non troppo differenti per struttura fisica ma con caratteristiche differenti. Il primo della lista resta Darwin Nunez, colpo internazionale e giocatore che piace molto allo staff tecnico di Antonio Conte. Sa muoversi e andare in contro al pallone, ma ha anche una buona rapidità di piede nonostante la stazza. Il problema è legato alla richiesta del Liverpool per liberarlo: una cifra alta, che evidentemente supera i limiti del Napoli e che al momento non si ha voglia di superare.