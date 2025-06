’Nozze’ Scompiglio-Bruco Oggi il giorno della verità

Oggi è il grande giorno: tra tensione e speranze, la storia tra Scompiglio e il Bruco si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo. Dopo un anno di attese e sospense, le carte sono sul tavolo e il futuro si delineerà al momento dell’assegnazione dei cavalli. Sarà il momento della svolta, quello che cambierà tutto. Resta solo da scoprire se le promesse diventeranno realtà.

"Siamo arrivati. Aspettiamo fiduciosi domani (oggi, ndr). Dal canto mio ho fatto tutto per essere al top. Aspetto e basta. Farò la scelta migliore per me, quello che mi sento". Così Scompiglio dopo aver montato ieri mattina all'alba con la grinta che è un la sua 'cifra'. Vedremo se il tormentone che va avanti da un anno – le possibili 'nozze' con il Bruco – si concretizzerà dopo l'assegnazione dei cavalli. Molto (ma non tutto) dipende da questo per far indossare al fantino pistoiese un nuovo giubbetto. E correre senza avversaria. Nonostante le sirene suonino per lui da più Contrade, in primis la Pantera.