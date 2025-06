Nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez la festa finale | il ballo ispirato al Carnevale 200 invitati e Usher ospite

Un matrimonio da sogno al cuore di Venezia, dove Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno celebrato l’amore con stile e originalità. Dopo tre giorni di festeggiamenti, la serata finale si è trasformata in un carnevale del Settecento, tra maschere eleganti, musica internazionale e un’inaspettata atmosfera da pigiama party. La magia ha raggiunto il suo apice, lasciando tutti senza fiato. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa celebrazione unica nel suo genere.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno concluso in grande stile il loro matrimonio a Venezia, dopo 3 giorni ininterrotti di festeggiamenti. Per l'ultima serata gli sposi hanno organizzato una festa in maschera ispirata al Carnevale del 700 con 200 ospiti: dress code stile 'pigiama party' e a esibirsi ospiti internazionali come Usher e Dj Cassidy. 🔗 Leggi su Fanpage.it