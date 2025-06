Nozze Bezos Crepet | Un esempio pessimo per i giovani

Il matrimonio di Jeff e Lauren Bezos ha suscitato molte riflessioni, tra cui quella di Paolo Crepet che lo definisce "la fiera della superficialità". Un commento forte, che invita a riflettere sul valore delle relazioni e sul ruolo che esempi pubblici come questo possono avere sui giovani. Ma è davvero così? Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste parole e quale messaggio trasmettono alla nostra società.

Paolo Crepet, intervistato dal Corriere della Sera, ha dato il suo punto di vista sul matrimonio di Jeff e Lauren Bezos: secondo lui è stata "la fiera della superficialità", dando un pessimo messaggio ai giovani.

