Nozze Bezos a Venezia la tre giorni si chiude con una notte di balli in un' atmosfera settecentesca

Le nozze di Bezos a Venezia hanno incantato tutti, culminando in una notte magica tra balli e atmosfere settecentesche. L’evento, avvolto dal mistero e dall’eleganza, ha trasformato la laguna in un palcoscenico da sogno, lasciando gli ospiti senza fiato. Da dettagli segreti a sorprese inattese, questa celebrazione ha confermato il suo carattere esclusivo e suggestivo. A far...

Una notte di balli, in un’atmosfera ispirata al '700 veneziano, ha chiuso la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos: da quanto è filtrato sarebbe stato questo il gran finale delle celebrazioni in laguna del numero uno di Amazon, anche se il programma è rimasto sempre 'top secret', compreso il depistaggio di un possibile concerto di Lady Gaga che non c'è mai stato. A far. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nozze Bezos a Venezia, la “tre giorni” si chiude con una notte di balli in un'atmosfera settecentesca

In questa notizia si parla di: bezos - giorni - notte - balli

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: ospiti da Oscar, tre giorni di feste e pigiama party - Venezia si prepara a vivere un evento senza precedenti: il matrimonio di Jeff Bezos, una celebrazione da Oscar tra feste sfavillanti e pigiama party esclusivi.

Lauren Sánchez ha postato la prima foto del matrimonio con Jeff Bezos, celebrato sull'isola di San Giorgio a Venezia. L'immagine la ritrae in abito bianco con la data "27/6/2025" e un cuoricino. Lauren ha aggiunto "Bezos" al suo cognome sul suo profilo Inst Vai su Facebook

Matrimonio Bezos-Sanchez: serata di balli all'Arsenale al gran finale; Le nozze di Bezos si chiudono con una notte di balli all'arsenale; Nozze Besos, la serata di balli all’Arsenale chiude la tre giorni di feste milionarie.

Le nozze di Bezos si chiudono con una notte di balli all'arsenale - Una notte di balli, in un'atmosfera ispirata al '700 veneziano, ha chiuso la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos: da quanto è filtrato sarebbe stato questo il gran final ... Scrive msn.com

Nozze Besos, la serata di balli all’Arsenale chiude la tre giorni di feste milionarie - La notte di balli ispirata al Settecento veneziano ha chiuso la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez Bezos, con cognome del marito prontamente aggiunto anche s ... Riporta msn.com