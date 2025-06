Novità a milanello Corradi lascia l’Italia U20 | da luglio entrerà nello staff di Allegri

Bernardo Corradi si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, lasciando l’Italia U20 e approdando nello staff di Allegri a Milanello. Dopo otto anni di crescita e successi nelle giovanili azzurre, il suo talento e la sua passione lo portano ora tra i grandi del calcio italiano. La strada tracciata promette grandi soddisfazioni: il futuro del Milan si arricchisce di una figura di grande valore e esperienza.

Da Coverciano a Milanello. Dagli azzurrini ai rossoneri. Dal ruolo di commissario tecnico delle giovanili italiane all’ingresso nello staff di Massimiliano Allegri per la prima squadra del Milan. La strada è tracciata e ieri Bernardo Corradi (nella foto) ha salutato il suo passato: "È qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole otto anni di amore e passione, di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro. Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci". L’inizio della carriera nel 2017, vice di Carmine Nunziata nella Nazionale U17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net