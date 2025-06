Novara al via i lavori all’ex Centro Sociale di viale Giulio Cesare

Novara si prepara a rinascere: sono iniziati i lavori di bonifica dell’ex Centro Sociale di viale Giulio Cesare, un'area abbandonata e degradata da anni. Il progetto, promosso da Edisu, trasformerà questa zona in uno studentato innovativo con campi sportivi, offrendo nuove opportunità agli studenti e restituendo vita a un quartiere dimenticato. Il futuro di Novara si costruisce oggi, e questa iniziativa è il primo passo verso una città più vivace e inclusiva.

Sono cominciati gli interventi di bonifica dell'area dell'ex Centro Sociale di viale Giulio Cesare. Nella zona, ormai abbandonata al degrado da anni, verrà realizzato uno studentato con campi sportivi da Edisu, l'ente regionale che si occupa della residenze universitarie. Il progetto Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In viale Giulio Cesare a Novara, il cantiere partirà a settembre

