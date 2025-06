Nova tra jazz e canzone d’autore Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra musica, emozioni e ricordi. Dal 5 al 19 luglio, “Musica in Villa” trasformerà il cortile di Villa Brivio in un palco magico sotto le stelle, ospitando artisti straordinari come Paolo Jannacci, che rende omaggio al padre Enzo con uno spettacolo unico. Una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti della buona musica e delle atmosfere suggestive. Non mancate!

Tre appuntamenti con la grande musica dal vivo sotto le stelle, in un’atmosfera unica. È quello che metterà in campo, dal 5 al 19 luglio, la nuova edizione di “Musica in Villa”, il festival che tornerà ad animare l’estate di Nova Milanese nel suggestivo scenario del cortile di Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti. Si partirà sabato alle 21 con Paolo Jannacci & Band protagonisti di “In concerto con Enzo“, uno spettacolo che mescola jazz e canzone d’autore: il gruppo composto da Jannacci a voce e pianoforte, Marco Ricci al contrabbasso e al basso elettrico, Stefano Bagnoli a batteria e percussioni e Daniele Moretto alla tromba e al flicorno unirà il repertorio di brani jazz originali di Paolo con alcune delle canzoni più belle del padre Enzo, scelte tra quelle più amate dal pubblico e dalla famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo

In questa notizia si parla di: jannacci - nova - jazz - canzone

Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo; Boxe, l’album d’esordio di Giargo tra bossa nova e canzone italiana; Quanto ci manca Jannacci? Il ricordo di Isabella Tosca.

Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo - Note sotto le stelle in piazzetta Vertua Prinetti dal 5 al 9 luglio con altre occasioni speciali: l’incontro tra il trombettista Giovanni Falzone e il Sugarino Project e un concerto di musica spagnola ... Lo riporta ilgiorno.it

Enzo Jannacci - Quelli che...: :: Le pietre miliari di OndaRock - esce nel marzo del 1975 ed è la prima volta in cui Jannacci alterna a canzoni vere e proprie brevi sketch. Riporta ondarock.it