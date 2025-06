Notti tropicali sui monti liguri | le temperature superano i 20° anche a 1.500 metri d’altezza

Le notti tropicali sui monti liguri stanno sorprendendo tutti, con temperature che superano i 20°C anche a 1500 metri di altezza. Masone e Rezzoaglio si distinguono come vere oasi di calore, mentre gli esperti avvertono: “Questo è solo l’inizio dell’estate e il caldo potrebbe intensificarsi ancora di più.” Un fenomeno che invita a riflettere sulle sfide di un clima in continuo mutamento.

Si boccheggia pure sulle alture, uniche isole felici Masone e Rezzoaglio. Gli esperti: "Questo calore lascia impressionati anche perché è solo l'inizio dell'estate".

