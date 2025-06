‘Not Football’ – Il boss del Chelsea Maresca slams il ritardo meteorologico della Coppa del Mondo di club dopo l’ultima vittoria

Il mondo del calcio è in fermento: Enzo Maresca, boss del Chelsea, non ha nascosto il suo sdegno per il ritardo meteorologico che ha interrotto la partita della Coppa del Mondo di club contro il Benfica. Un episodio che mette in discussione l’organizzazione e il rispetto per lo spirito sportivo. Dopo un inizio promettente, la partita si è rischiata di trasformare in un caso emblematico di come le condizioni esterne possano influenzare il gioco.

2025-06-29 12:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il manager del Chelsea Enzo Maresca ha descritto il ritardo di quasi due ore allo scontro della Coppa del Mondo di club con il Benfica come “non calcio”. I Blues sono apparsi sulla rotta per una vittoria di routine per 1-0 dopo che Reece James ha dato loro il vantaggio al 64 ° minuto. Ma i giocatori sono stati chiamati dal campo e la partita sospese dopo che i temporali sono stati rilevati entro un raggio di otto miglia dallo stadio della Bank of America a Charlotte. Il ritardo è durato un’ora e 53 minuti e, con lo slancio del Chelsea interrotto, il Benfica pareggia attraverso la penalità di 95 minuti di Angel Di Maria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

