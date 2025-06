Norris con la McLaren vince il GP di Austria dopo un lungo duello con il compagno Piastri terzo Leclerc e quarto Hamilton

In un emozionante duello che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, Norris trionfa al GP d'Austria con la McLaren, dimostrando coraggio e talento. Dopo un lungo confronto con il compagno di squadra Piastri, che conquista un meritato secondo posto, la gara si è infiammata tra Leclerc e Hamilton, rispettivamente terzo e quarto. La spettacolare corsa continua, lasciando il pubblico incantato davanti a una gara che rimarrà negli annali della Formula 1.

La cronaca (segue commento) Norris ce la fa, grande e meritata vittoria, secondo posto per Piastri, terza e quarta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quinto posto per Russell poi uno stupendo.

