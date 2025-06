Nordio contro la Cassazione sul decreto sicurezza L’Anm | Serve rispetto nel confronto fra istituzioni dello Stato

La recente polemica sul decreto Sicurezza ha acceso il dibattito tra le istituzioni italiane, evidenziando l'importanza di un confronto rispettoso e costruttivo. La Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati, sezione Cassazione, interviene difendendo il ruolo dell’Ufficio del Massimario, ricordando che analizzare le novità legislative e segnalare eventuali criticità costituzionali è un dovere fondamentale previsto dalla legge. Nel cuore di questa discussione, risulta essenziale mantenere il rispetto reciproco tra poteri dello Stato, affinché la democrazia possa prosperare.

La Giunta dell’ Associazione Nazionale Magistrati, sezione Cassazione, interviene a difesa dell’ Ufficio del Massimario dopo le polemiche politiche seguite alla diffusione de l giudizio critico sul decreto Sicurezza. La Giunta ricorda che analizzare le novitĂ legislative e segnalarne anche le eventuali “ criticitĂ dal punto di vista della tenuta costituzionale” rientra nelle funzioni proprie dell’Ufficio, come previsto dall’articolo 68 dell’ordinamento giudiziario. E sottolinea “l’importanza del rispetto nel democratico confronto fra le Istituzioni dello Stato”. Un messaggio diretto, che suona come una replica al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha fatto sapere di essere “ incredulo ” per le valutazioni critiche espresse nella relazione tecnica redatta dal Massimario e di aver chiesto al suo Ufficio di Gabinetto di acquisirne copia e verificare le modalitĂ di divulgazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio contro la Cassazione sul decreto sicurezza. L’Anm: “Serve rispetto nel confronto fra istituzioni dello Stato”

