Non uscivo mai dalla sala perché non avevo i soldi per comprarmi i biglietti Jim Jarmusch si racconta e incanta Bologna

Jim Jarmusch si racconta e incanta Bologna, portando sul grande schermo la sua poetica unica e il suo umorismo raffinato. Dal racconto di come l’assenza di soldi lo abbia costretto a restare in sala a guardare film fino alla memorabile poesia scritta con Roberto Benigni, il regista americano ha conquistato il pubblico presente al Cinema Modernissimo. Una masterclass imperdibile che svela il cuore pulsante del suo cinema e della sua personalità .

Come un fiume in piena si è presentato Jim Jarmusch al pubblico bolognese de Il Cinema Ritrovato che lo attendeva nella sala affollata del Cinema Modernissimo. A scatenare risate e applausi è la poesia scritta per scommessa con Roberto Benigni che il regista americano recita in italiano appena entra in sala: “Io muoio senza accappatoio”. Alla masterclass moderata dal direttore della Cineteca di Bologna e condirettore del Festival Gian Luca Farinelli, Jarmusch rievoca i suoi primi passi nel mondo del cinema, a partire dalle sue frequentazioni della CinĂ©mathèque di Parigi quando “non uscivo mai dalla sala perchĂ© non avevo i soldi per comprarmi i biglietti e allora mi nascondevo tra i sedili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it