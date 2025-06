Non soltanto Cirque du Soleil | il circo vuole essere contemporaneo

Non soltanto Cirque du Soleil: il circo contemporaneo sta vivendo un’epoca di grande fermento creativo, riflessione e innovazione. Un settore che si sta reinventando, come già accaduto con il mimo, la danza e il teatro di ricerca, proponendo esperienze ricche di suggestioni e nuove prospettive. Per approfondire questa rivoluzione artistica, basta sfogliare "Lettere aperte al circo" di Bauke Lievens e Sebastian Kann, un testo che offre uno sguardo stimolante su questa scena in evoluzione.

Non soltanto Cirque du Soleil. C’è un settore dello spettacolo dal vivo, denominatosi in prevalenza Circo contemporaneo, nel quale si sta manifestando un gran fermento di riflessioni, proposte ed esperienze differenti. Qualcosa di simile a quanto è accaduto in passato al mimo e alla danza, oltre ovviamente al teatro di ricerca. Ci consente di farcene un’idea un libro recente, Lettere aperte al circo, di Bauke Lievens e Sebastian Kann (Editoria&Spettacolo, 2024), che traduce testi di pochi anni fa. Fra le diverse posizioni di un dibattito spesso acceso, si rintraccia un filo comune, consistente nell’aspirazione delle pratiche circensi, che hanno abbandonato da tempo il tendone e il nomadismo, così come quasi sempre l’uso degli animali, ad acquisire uno statuto autoriale e una maggiore solidità drammaturgica attraverso il dialogo con il teatro, la danza e la performance art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non soltanto Cirque du Soleil: il circo vuole essere contemporaneo

