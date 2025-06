Non si può dire ‘cretino’ a uno studente | docente sanzionato la Cassazione dà ragione alla scuola

In un’Italia che valorizza il rispetto e la dignità degli studenti, la Cassazione ha sancito un principio fondamentale: non si può insultare uno studente con termini offensivi come “cretino”. Un insegnante modenese, dopo aver chiamato un alunno così durante un momento di tensione, ha visto confermarsi la sanzione disciplinare. Questa decisione ribadisce l'importanza del ruolo educativo e del comportamento responsabile in classe. L’episodio e[…]

Un insegnante modenese ha ricevuto una censura disciplinare per aver insultato dandogli del “cretino” uno studente durante una situazione di tensione in classe. Dopo il rigetto dei ricorsi al Tribunale e alla Corte d’Appello, il docente ha coinvolto la Cassazione, che ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del dovere educativo L’episodio e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: cretino - studente - docente - dire

Non si può dare del “cretino” ad uno studente, neanche nei momenti di tensione: il Dirigente sanziona il docente, che fa ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici - Un episodio che ha acceso il dibattito sulla relazione tra insegnanti e studenti: un docente modenese, sanzionato per aver chiamato uno studente “cretino” in un momento di tensione, ha deciso di fare ricorso.

Non si può dare del “cretino” ad uno studente, neanche nei momenti di tensione: il Dirigente sanziona il docente, che fa ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici Vai su X

Un insegnante di un istituto scolastico del modenese ha ricevuto una sanzione disciplinare di censura dopo aver rivolto a uno studente l’epiteto di “cretino”. Il provvedimento era stato adottato dal dirigente scolastico in base al codice disciplinare applicato ai d Vai su Facebook

Non si può dare del cretino ad uno studente, neanche nei momenti di tensione: il Dirigente sanziona il docente, che fa ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici; Chiama “cretino” uno studente Prof nei guai, fa ricorso e perde; Prof insulta uno studente, sanzione confermata.

Prof insulta uno studente, sanzione confermata - Sassuolo, la dirigenza del Baggi aveva inflitto un provvedimento disciplinare. Come scrive msn.com

"Ritardato" e "cretino" agli studenti, a Brescia genitori diffidano una docente - Fino ad arrivare a dire che: "Adesso diventano tutti dislessici per pretendere la sufficienza", rivolgendosi ad uno studente con certificazione di un disturbo specifico dell'apprendimento. Riporta ansa.it