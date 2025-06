Non si può dare del cretino ad uno studente neanche nei momenti di tensione | il Dirigente sanziona il docente che fa ricorso Ecco cosa hanno detto i giudici

Un episodio che ha acceso il dibattito sulla relazione tra insegnanti e studenti: un docente modenese, sanzionato per aver chiamato uno studente “cretino” in un momento di tensione, ha deciso di fare ricorso. La questione riguarda i limiti della comunicazione educativa e le norme disciplinari applicate nel settore scolastico. Cosa hanno stabilito i giudici? Scopriamo insieme come la giustizia ha interpretato questa delicata situazione, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco in aula.

Un insegnante dell'Istituto del modenese ha ricevuto una sanzione disciplinare di censura dopo aver rivolto a uno studente l'epiteto di "cretino". Il provvedimento era stato adottato dal dirigente scolastico in base al codice disciplinare applicato ai docenti della scuola pubblica.

Non si può dare del cretino ad uno studente, neanche nei momenti di tensione: il Dirigente sanziona il docente, che fa ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici.

