Non si ferma il caso degli agenti infiltrati nei movimenti Piantedosi è pronto a riferire in aula

Il caso degli agenti infiltrati nei movimenti studenteschi come Cambiare Rotta continua a scuotere l’opinione pubblica, alimentando polemiche e dubbi sulla trasparenza delle operazioni di sicurezza. Dopo aver negato ogni coinvolgimento, la Polizia di Stato ha confermato che si trattava di un’attività informativa della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. La vicenda si infittisce, aprendo un fronte di interrogativi che richiedono risposte chiare e definitive.

Continua a scatenare polemiche la vicenda degli agenti infiltrati nel movimento studentesco Cambiare Rotta e in altre organizzazioni universitarie vicine alla sinistra. La Polizia di Stato, dopo la notizia riportata ieri da Fanpage, ha negato al titolarità dell’operazione. Ma poi, riporta oggi Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, si è scoperto che si trattava di un’attività informativa della Direzione centrale della Polizia di prevenzione: notizia rivelata due giorni fa e finora mai smentita dal Dipartimento di sicurezza. Il giornale diretto da Marco Travaglio parla di irritazione del Viminale sulla vicenda e adesso dal ministero dell’Interno arriva una precisazione. 🔗 Leggi su Open.online

