Non rientra a casa | trovato morto nei boschi di Crandola

Una scena triste e misteriosa si è consumata oggi nei boschi di Crandola Valsassina, dove è stato trovato senza vita un uomo di 55 anni scomparso nel pomeriggio. Le ricerche, scattate alle 16 in una zona impervia, hanno portato a un tragico epilogo. La comunità si stringe attorno ai familiari, mentre le autorità indagano sulle cause di questa scomparsa improvvisa. I dettagli di questa vicenda sono ancora da chiarire, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Purtroppo è stato ritrovato senza vita l'uomo di 55 anni del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno. Intorno alle ore 16 erano scattate le ricerche in una zona impervia di Crandola Valsassina dopo il mancato rientro a casa dell'escursioniosta. Sul posto si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

