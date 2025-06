Non fate i compiti delle vacanze il pediatra che ha conquistato il cuore di migliaia di bambini | Costringere un alunno alla scrivania con 40 gradi all’ombra non solo è inutile ma controproducente

è anche dannoso. Italo Farnetani ci invita a riscoprire il valore di una vacanza serena e spensierata, perché la vera crescita si alimenta di gioia e libertà, non di studio forzato sotto il sole cocente.

L'estate è fatta per vivere, non per studiare. Parola di Italo Farnetani, il pediatra che ha scatenato l'ovazione più spontanea e genuina che si possa immaginare: quella di centinaia di bambini che finalmente si sono sentiti compresi da un adulto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pediatra - bambini - fate - compiti

“Non mettete cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini”: l’appello della pediatra - L'uso di cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini può sembrare innocuo, ma secondo la pediatra Niamh Lynch, rappresenta un grave rischio.

Come gestire al meglio i compiti per le vacanze e tutte le altre attività di tuo figlio? Le vacanze estive sono lunghe. È come se, a settembre, si dovesse riprendere da capo, con una fatica maggiore per tutti: bambini, famiglie e insegnanti. Senza contare la com Vai su Facebook

Non fate i compiti delle vacanze, il pediatra che ha conquistato il cuore di migliaia di bambini: Costringere un alunno alla scrivania con 40 gradi all'ombra non solo è inutile, ma controproducente; Compiti per le vacanze? No, grazie. Il pediatra Farnetani: in estate la mente va riposata e arricchita con esperienze di vita, soprattutto al mare; Compiti delle vacanze, il pediatra Italo Farnetani: «Sono soldi buttati, uno stress inutile e controproducente.

Compiti per le vacanze di Pasqua, il consiglio del pediatra: «Bambini non fateli, sono controproducenti: meglio uscire e fare amicizia» - Leggo.it - Compiti per le vacanze di Pasqua, il consiglio del pediatra: «Bambini non fateli, sono controproducenti: meglio uscire e fare amicizia» Secondo l'esperto, fare i compiti durante le vacanze è ... Come scrive leggo.it

Compiti delle vacanze, il pediatra Italo Farnetani: «Sono soldi buttati, uno stress inutile e controproducente» - Corriere Adriatico - No ai compiti in estate per i bambini, sono «controproducenti» e «stressanti» e costringono i genitori a spendere «soldi inutili». Riporta corriereadriatico.it