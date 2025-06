Non cala l' allarme furti a Salerno | nuove segnalazioni cittadini esasperati

Non cala l'allarme furti a Salerno: tra rioni collinari e zone centrali, cittadini esasperati denunciano un aumento di episodi criminali che minano la loro serenità. Negli ultimi giorni, ignoti avrebbero tentato di introdursi nelle abitazioni e di mettere a segno rapine, alimentando paura e insicurezza. La città si mobilita, richiami di maggiore attenzione e intervento arrivano da più fronti. È il momento di agire concretamente per ripristinare la tranquillità di tutti.

Non cala l'allarme furti a Salerno: non più solo nei rioni collinari, tra Giovi e Brignano, ma anche a Sala Abbagnano e in centro si susseguono segnalazioni di colpi e tentati colpi da parte dei cittadini che hanno perso il senso di sicurezza. Negli ultimi giorni, ignoti avrebbero tentato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cala - allarme - furti - salerno

Non cala l'allarme furti a Salerno: nuove segnalazioni, cittadini esasperati; Allarme furti in Cilento: ladri fanno visita in 2 abitazioni, con i proprietari in casa; Apice, ruba pali di ferro in un terreno agricolo: obbligo di firma per un 19enne.

Salerno, furti al punto Snai e ladri in casa a Brignano: «È un assedio quotidiano» - Un vero e proprio assedio quello vissuto nella zona orientale di Salerno dai commercianti e dai residenti, oramai esasperati. Riporta ilmattino.it

Da Salerno al Cilento, è allarme furti - A Salerno è allarme per quella che è stata ribattezzata la banda dell’Audi Scura. Lo riporta infocilento.it