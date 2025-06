Noa Lang al Napoli spunta anche una data | tutte le cifre della trattativa

Il trasferimento di Noa Lang al Napoli è ormai questione di ore: le trattative stanno rapidamente entrando nella fase decisiva, con una data chiave già fissata per la chiusura. L’esterno olandese, ritenuto il sostituto ideale di Kvaratskhelia, sembra pronto a vestire i colori azzurri. Dopo mesi di trattative e indiscrezioni, tutto sembra convergere verso un lieto epilogo. Si attende solo l’ufficialità, perché il futuro di Lang è ormai scritto.

L'esterno d'attacco olandese è a un passo dagli azzurri ed è spuntata anche una data per chiudere l'affare: tutte le cifre della trattativa in via di definizione Ci siamo, Noa Lang sta per diventare un calciatore del Napoli. Le parti non sono mai state così vicine alla chiusura, che appare ormai imminente. L'esterno d'attacco piaceva già da gennaio, venendo individuato come possibile sostituto di Kvaratskhelia, ma non si riuscì a trovare un accordo con il PSV. Gli olandesi non volevano privarsi del loro maggior talento a metà stagione e hanno respinto l'offerta. Lang aveva aperto al trasferimento già 5-6 mesi fa, ma ha dovuto aspettare.

