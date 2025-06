No Bezos no war | la protesta a Venezia contro il matrimonio del fondatore di Amazon – Video

Venezia si anima con una protesta dal forte impatto: centinaia di manifestanti si sono radunati nel cuore della città per esprimere il loro disappunto contro le nozze di Jeff Bezos nella suggestiva laguna. Con lo slogan “No Bezos no war”, il corteo ha attraversato ponti e calli, portando in piazza un messaggio di solidarietà e rispetto per l’ambiente. La mobilitazione dimostra ancora una volta come Venezia sia il palcoscenico ideale per le battaglie civili e ambientaliste.

“ No Bezos no war “: è lo slogan stampato sul grande striscione in testa al corteo di protesta che nel pomeriggio di sabato 28 giugno si è snodato lungo le vie e i ponti di Venezia contro la presenza in laguna del fondatore di Amazon. Bezos ha infatti scelto la cornice di Venezia per le sue nozze con la giornalista Lauren Sanchez. Centinaia di cartelli e decine di gonfiabili in mano, erano circa 650-700 i manifestanti – secondo i dati comunicati dalla Digos – che alle 17.30 si sono mossi in un lungo serpentone dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia, lungo Strada Nuova, direttrice principale della città e maggiormente affollata dai turisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No Bezos no war”: la protesta a Venezia contro il matrimonio del fondatore di Amazon – Video

