No a strumentalizzazioni vigliacche.

In un momento così delicato, è fondamentale mantenere il rispetto e l’empatia, evitando strumentalizzazioni o dichiarazioni che possano aggravare il dolore della vittima. Ogni parola pubblica dovrebbe partire dall’ascolto e dalla compassione, per contribuire a ricostruire un senso di sicurezza e dignità. E invece – purtroppo – troppo spesso assistiamo a iniziative che solo aumentano il dolore, dimenticando il valore del rispetto e della solidarietà.

"A Vignola una donna è stata aggredita e ha subito violenza sessuale. Il nostro primo pensiero deve andare a lei, alla sua sofferenza, all’atroce violenza subita, alla libertà e alla dignità che le sono state brutalmente strappate", osserva il consigliere regionale del Pd Luca Sabattini. "Ogni parola pubblica dovrebbe partire da qui: dall’ascolto, dal rispetto, dal silenzio necessario per non sovrapporre altro dolore al trauma". E invece – continua il consigliere regionale – come se non bastasse, c’è chi strumentalizza questa tragedia per fare propaganda politica. Si urlano slogan, si attacca la sindaca, si riversa odio sugli stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it