NJPW | Zack Sabre Jr conquista per la seconda volta il titolo del mondo Goto cede dopo 138 giorni

Zack Sabre Jr. ha dimostrato ancora una volta la sua maestria sul ring, conquistando il titolo IWGP World Heavyweight per la seconda volta. Dopo 138 giorni di regno di Goto, la sua vittoria al Tanahashi Jam di Nagoya è stata una dimostrazione di tecnica e strategia. La sua sottomissione fatale ai danni di Hirooki Goto ha lasciato i fan senza parole, consolidando la sua posizione tra le leggende della NJPW. E questa vittoria segna solo l'inizio di un nuovo capitolo epico.

La sottomissione fatale al Tanahashi Jam di Nagoya. Zack Sabre Jr. è tornato sul trono della NJPW. Il britannico ha sconfitto Hirooki Goto conquistando per la seconda volta nella sua carriera il titolo IWGP World Heavyweight durante il Tanahashi Jam, evento speciale prodotto da Hiroshi Tanahashi e trasmesso esclusivamente su TV Asahi domenica scorsa da Nagoya. Il match, durato quasi 30 minuti, ha visto ZSJ concentrarsi strategicamente sul braccio del campione per tutta la durata dell’incontro. La tattica si è rivelata vincente quando l’arbitro Unno è stato costretto a fermare il match per evitare ulteriori danni a Goto, intrappolato in una dolorosa armbar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NJPW: Zack Sabre Jr. conquista per la seconda volta il titolo del mondo, Goto cede dopo 138 giorni

Zack Sabre Jr. ha battuto Hirooki Goto a #TanaJam, conquistando l'IWGP World Heavyweight Championship! #njpw Vai su X

