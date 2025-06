Nintendo Swtich è riuscito superare un terribile incendio domestico.

In un drammatico incendio domestico, mentre tutto sembrava perduto, la Nintendo Switch di Whitewolf255 si è rivelata una vera sorpresa. Sopravvivendo a fiamme e cenere, questa console ha dimostrato che anche nelle circostanze più estreme, la tecnologia può sorprendere. Un esempio di resistenza e speranza che ci ricorda come, anche quando tutto sembra andato, c’è sempre una piccola luce che può risplendere.

Un evento drammatico ha messo alla prova la resistenza di una console Nintendo Switch . e lei ne è uscita vincente. L’utente Reddit Whitewolf255 ha raccontato che la sua abitazione è andata completamente distrutta a causa di un incendio partito dal giardino, che in pochi minuti ha ridotto in cenere ogni cosa. Tra le macerie, però, una sorprendente eccezione: la sua Nintendo Switch è sopravvissuta. La console, ricoperta di cenere e con Joy-Con parzialmente bruciati, è stata fotografata e mostrata online per testimoniare l’accaduto. Nonostante i danni visibili, l’utente ha dichiarato che la Switch si accende e funziona senza problemi, suscitando stupore e ammirazione tra gli utenti della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it