Ninni Bruschetta dà voce alle opere di Andrea Camilleri | Leggere libri? Forse il lavoro più bello al mondo

In occasione del 100° anniversario della nascita di Andrea Camilleri, Audible rende omaggio allo scrittore siciliano con un’esclusiva collezione di 30 audiolibri, narrati dalla coinvolgente voce di Ninni Bruschetta. Questa esperienza sonora permette di immergersi nel mondo delle sue indagini e dei suoi personaggi indimenticabili, rendendo ancora più vivo il suo patrimonio letterario. Scopri come la voce possa trasformare le parole in un viaggio emozionante, un modo unico di festeggiare un grande maestro della letteratura italiana.

Audible celebra Andrea Camilleri a 100 anni dalla sua nascita con l'arrivo in catalogo di 30 audiolibri e Ninni Bruschetta ci ha raccontato l'esperienza vissuta nel dare voce alle opere del celebre scrittore. Per i 100 anni dalla sua nascita, Audible ha deciso di celebrare lo scrittore Andrea Camilleri mettendo a disposizione in esclusiva nel suo catalogo 30 audiolibri dell'autore in esclusiva: dalle indagini del più celebre commissario italiano, Salvo Montalbano, ai romanzi storici; dai suoi scritti di denuncia ai titoli meno conosciuti al grande pubblico. Nel progetto è coinvolto anche l'attore Ninni Bruschetta che ha dato voce a La strage dimenticata del 1984, insieme a La bolla di componenda del 1993, indagini di due stragi avvenute nel 1848 in Sicilia, che furono volutamente oscurate dalle autorità e dimenticate dagli storici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ninni Bruschetta dà voce alle opere di Andrea Camilleri: "Leggere libri? Forse il lavoro più bello al mondo"

In questa notizia si parla di: andrea - camilleri - ninni - bruschetta

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma - Andrea Camilleri vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto. In una serata evento al Teatro Argentina di Roma, la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta rendono omaggio a un uomo dai molteplici volti: nonno affettuoso, insegnante appassionato e collega generoso, il cui ricordo continua a ispirare le nuove generazioni.

Ninni Bruschetta dà voce alle opere di Andrea Camilleri: Leggere libri? Forse il lavoro più bello al mondo; Finocchiaro, Bruschetta e Venturiello leggono Camilleri per Audible; Quando Camilleri sostenne i Pinellini: “Andate avanti nell'occupazione del teatro in Fiera”.

Ninni Bruschetta dà voce alle opere di Andrea Camilleri: "Leggere libri? Forse il lavoro più bello al mondo" - Per i 100 anni dalla sua nascita, Audible ha deciso di celebrare lo scrittore Andrea Camilleri mettendo a disposizione in esclusiva nel suo catalogo 30 audiolibri dell'autore in esclusiva: dalle indag ... Lo riporta msn.com

Audible celebra Andrea Camilleri con 30 audiolibri: un tributo all’autore siciliano - Audible celebra il centenario di Andrea Camilleri con 30 audiolibri, tra cui opere lette da Ninni Bruschetta, che esplorano la storia e la cultura siciliana attraverso il suo sguardo critico. ecodelcinema.com scrive