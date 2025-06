Nido di tartaruga marina in spiaggia | Ci servono almeno cento volontari per sorvegliarlo 24 ore su 24

Ci servono almeno cento volontari appassionati e determinati, pronti a sorvegliare 24 ore su 24 il nido di tartaruga marina sulla spiaggia del Marano a Riccione. La deposizione di una Caretta caretta, evento senza precedenti nel litorale riminese, rappresenta un patrimonio naturale da proteggere con misure eccezionali. Il futuro di questa meraviglia dipende anche dal nostro impegno. Solo così potremo garantire la sicurezza e la nascita di queste preziose uova.

Una tartaruga marina che depone le uova sulla nostra spiaggia "è qualcosa di eccezionale. Non era mai accaduto prima sul litorale del riminese". Di fronte a un fatto eccezionale, "servono misure eccezionali". Va sorvegliato a vista 24 ore su 24 il nido, nascosto sotto la sabbia nella zona del Marano a Riccione, dove una Caretta caretta di grandi dimensioni ha deposto (nella notte tra il 23 e il 24 giugno) un centinaio di uova. "Ci servono almeno un centinaio di persone per coprire tutti i turni e vigilare sul nido da qui fino alla schiusa delle uova, che è prevista tra il 13 e il 14 agosto", spiega Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nido di tartaruga marina in spiaggia: "Ci servono almeno cento volontari per sorvegliarlo 24 ore su 24"

Mai toccare o spostare ciò che potrebbe essere un nido! Se lo trovi, lascia tutto com'è e segnala subito a chi di dovere. Ecco tutte le informazioni utili Vai su Facebook

