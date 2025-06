Nico Williams al Barcellona? La rabbia dei tifosi baschi | vandalizzato il suo murales | Difendiamo lo stemma

Il trasferimento di Nico Williams al Barcellona sta accendendo le passioni dei tifosi baschi, che non nascondono il loro disappunto. Il murales dedicato al giovane talento è stato vandalizzato come segno di protesta, un gesto che mette in luce le tensioni tra amore per la squadra e ammirazione per il giocatore. La sfida ora è difendere i valori e lo stemma dell'Athletic Bilbao, mentre il futuro di Nico si fa sempre più incerto.

Nico Williams al Barcellona? I tifosi dell’Athletic Bilbao vandalizzano il suo murales: «Nico, vattene. Difenderemo il nostro stemma per sempre» Il futuro di Nico Williams sembra ormai segnato: il talento dell’Athletic Bilbao è sempre più vicino al Barcellona, ma a Bilbao il suo possibile addio ha già lasciato cicatrici profonde. Nelle ultime settimane, infatti, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nico Williams al Barcellona? La rabbia dei tifosi baschi: vandalizzato il suo murales: «Difendiamo lo stemma»

In questa notizia si parla di: nico - williams - barcellona - tifosi

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

La faccia di Nico Williams è stata cancellata dal murale celebrativo: i tifosi dell’Athletic sono infuriati per il possibile passaggio al Barcellona Vai su Facebook

#Barcellona , il ds Deco allo scoperto: "Proviamo a prendere #NicoWilliams". E i tifosi dell'Athletic lo cancellano https://calciomercato.com/news/deco-conferma-nico-williams-vuole-il-barcellona-proveremo-prende-68916… Vai su X

Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales; Sporco topo - I tifosi del Bilbao insultano Nico Williams, che dovrebbe trasferirsi al Barcellona; I tifosi dell’Athletic cancellano Nico Williams dal murale: sta per firmare con il Barcellona.

Nico Williams verso il Barcellona, i tifosi non ci stanno e rovinano il murales - Il gesto dei tifosi dell'Athletic Bilbao contro il murales dedicato a Nico Williams dopo l'avvicinamento al Barça ... Riporta msn.com

Bilbao, murales per Nico Williams deturpato a poche ore dal restauro: "Topo di me**a" - Il "tradimento" di un eroe di casa che i tifosi non riescono proprio a mandarla giu: Nico Williams e sempre piu vicino a dire addio all'Athletic ... Scrive sportmediaset.mediaset.it