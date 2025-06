Nico Paz ultime battute | Real Madrid defilato! La situazione

Nico Paz, talento emergente del Real Madrid, potrebbe rimanere a Como, almeno per il momento. La situazione si fa più chiara: il club lariano sembra poter dormire sonni tranquilli, poiché il Real Madrid non ha ancora manifestato ufficialmente l’intenzione di esercitare la clausola di recompra. Un aggiornamento che rassicura i tifosi e apre nuovi scenari sul futuro del giovane argentino. Resta da vedere come evolverà la vicenda nelle prossime settimane.

Nico Paz potrebbe restare a Como. A partire da domani, il club potrebbe lariano potrebbe restare tranquillo per quanto riguarda l'interesse del Real Madrid. CLAUSOLA – Il futuro di Nico Paz sembra sempre più legato al Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid non ha ancora fatto pervenire al club lombardo né all'entourage del giovane talento argentino alcuna comunicazione ufficiale riguardo l'intenzione di esercitare la clausola di recompra prevista dal contratto. La prima finestra utile per il controriscatto del trequartista classe 2004 scadrà domani, ma i blancos avranno ulteriori opportunità in futuro per riportarlo a Madrid: una già prevista per il 2026 a un prezzo leggermente più alto e un'altra nel 2027.

