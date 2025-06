Nico Paz Inter il Como gela tutti | Sky Sport svela il futuro del fantasista

Nico Paz, talento emergente dell’Inter, sta conquistando il cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua permanenza al Como, dove ha brillato sotto la guida di Fabregas, sembra ormai certa, consolidando un futuro promettente nel calcio italiano. Sky Sport svela che l’accordo per il rinnovo si avvicina: il giovane trequartista classe 2004 continuerà a stupire, diventando una pedina fondamentale per il progetto nerazzurro.

Nico Paz Inter, si va verso la permanenza al Como: il centrocampista resterà da Fabregas. Quasi sciolto il nodo Nico Paz Inter, con il centrocampista che era finito fortmente nei desideri dei nerazzurri di Chivu. Il Como continua a sperare nella permanenza di Nico Paz in rosa anche l'anno prossimo e per Sky Sport l'ipotesi di vedere il trequartista classe 2004 nella squadra di Fabregas anche l'anno prossimo è sempre più probabile. Il Real Madrid infatti non ha ancora comunicato al Como o all'entourage di Nico Paz la decisione sul controriscatto. La prima clausola di recompra a favore dei Blancos per Nico Paz scade domani.

