Nico Paz Como si va verso la permanenza | e intanto i Lariani lavorano su un altro colpo

Il destino di Nico Paz al Como si fa sempre più intrigante, mentre i Lariani continuano a lavorare su un nuovo colpo di mercato. Con la scadenza della clausola di recompra del Real Madrid domani, le sorti del giovane talento sono appese a un filo, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di una risposta ufficiale. La prossima mossa potrebbe svelare il futuro di uno dei profili più promettenti del calcio italiano.

Nico Paz ancora al Como? Domani scade la clausola di recompra del Real Madrid e il club spagnolo non ha ancora dato indicazioni Il futuro di Nico Paz sembra sempre più legato al Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid non ha ancora comunicato né al club lariano né all’entourage del giocatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nico Paz Como, si va verso la permanenza: e intanto i Lariani lavorano su un altro colpo

In questa notizia si parla di: nico - como - permanenza - intanto

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - Nico Paz, talentuoso gioiello argentino, continua a attirare l'attenzione del calcio italiano, con l'Inter che intensifica i suoi sforzi per assicurarselo.

Se Fabregas dovesse traslocare ad Appiano, il nome di Nico Paz potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice suggestione: una carta in più da giocare con il Real Madrid che sta pensando di esercitare il diritto di riscatto dal Como. - Gazzetta dello Spor Vai su Facebook

Como, Nico Paz resta: niente recompra del Real Madrid; Il Como sogna in grande: Fabregas chiama Morata. E per Nico Paz...; Nico Paz, è tutto in bilico: un dettaglio può cambiare le carte in tavola.

Ludi: "Fiduciosi che Nico Paz resti al Como. Fabregas? Stiamo programmando il futuro" - MSN - Il nome di Fabregas intanto è stato accostato alla Roma: "Non posso parlare della selezione della Roma. msn.com scrive

Ludi: "Fiduciosi che Nico Paz resti al Como. Fabregas? Stiamo programmando il futuro" - Corriere dello Sport - Altro tema sentito dai tifosi è la permanenza di Nico Paz: "Penso che abbia trovato il contesto perfetto. Secondo corrieredellosport.it