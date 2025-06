Nico Gonzalez Juve è già finita? Dal rendimento all’ingaggio | tutte le motivazioni che portano i bianconeri a mettere l’argentino sul mercato! I dettagli

Dopo un solo anno tra le fila della Juventus, il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai segnato. Tra rendimento deludente e costi elevati, i bianconeri valutano seriamente la cessione dell’esterno argentino. La decisione, maturata tra le motivazioni sportive e finanziarie, potrebbe segnare una svolta importante per la rosa juventina nel mercato in corso. Ma quali sono i dettagli e le motivazioni dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Nico Gonzalez Juve, è già finita l’avventura dell’argentino contro i bianconeri? Tutti i dettagli sul futuro dell’esterno. Potrebbe finire dopo appena un deludente anno l’avventura di Nico Gonzalez con la Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, l’argentino è in uscita sia per il suo rendimento in bianconero, molto al di sotto delle aspettative, che per il suo costo. PAROLE – «Nico Gonzalez è in uscita. Non c’è spazio per lui e ha un costo alto, da esterno a tutta fascia ci sono altre soluzioni mentre il rendimento da sottopunta è davvero scadente. Nico non ha fatto la differenza la scorsa stagione e contro il City». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, è già finita? Dal rendimento all’ingaggio: tutte le motivazioni che portano i bianconeri a mettere l’argentino sul mercato! I dettagli

In questa notizia si parla di: gonzalez - juve - nico - bianconeri

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

Pagelle Juve: Kalulu al manicomio, Nico Gonzalez splatter, Vlahovic vendesi Voti e giudizi dei bianconeri dopo il brutto ko rimediato nell'ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club contro il Manchester City di Guardiola Tuttosport La Juventus esce Vai su Facebook

#NicoGonzalez-#Juve, nuove conferme: può lasciare subito i bianconeri Spunta un’altra pretendente per l’esterno argentino. Ultimissime Vai su X

Juventus, primi contatti per Nico Gonzalez della Fiorentina: le ultime; Pagelle Juve: Kalulu al manicomio, Nico Gonzalez splatter, Vlahovic vendesi; Nico Gonzalez Juve, contro il Manchester City avrà l'ultima chance? Il suo futuro in bianconero è in.

Juve-Vlahovic, la strada è in salita. Ecco perché cederlo (dal 1° luglio) sarà ancora più complicato... - Il neo direttore generale bianconero Comolli dovrà risolvere anche le grane Douglas Luiz e Nico Gonzalez Juve, quante grane da risolvere. Segnala msn.com

Juve, non solo Vlahovic e Weah: per Comolli c'è un altro caso che scotta - Non solo Dusan Vlahovic e Timothy Weah: la Juventus ha in mente altre cessioni per questa sessione di calciomercato. msn.com scrive