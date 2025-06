Netanyahu | La vittoria contro l’Iran apre molte opportunità

L’affermazione di Netanyahu sulla recente vittoria contro l’Iran apre un capitolo ricco di possibilità per la sicurezza regionale e il rilascio degli ostaggi. Durante una visita alla base dello Shin Bet, il premier israeliano ha sottolineato come questa conquista possa rafforzare le trattative con Hamas e influenzare gli equilibri nel Medio Oriente. Il futuro delle negoziazioni appare più promettente che mai, lasciando intravedere nuove opportunità di pace e stabilità nella regione.

Benjamin Netanyahu torna a parlare in occasione della visita alla base dello Shin bet, l’intelligence israeliana. Per il premier dello Stato ebraico ci sono nuove possibilità per il rilascio degli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas. “Voglio informarvi che abbiamo aperto, come ben sapete, molte nuove opportunità grazie a questa vittoria. Molte opportunità”, ha detto il leader di Tel Aviv riferendosi alla guerra contro l’ Iran e alla liberazione degli ostaggi. “Naturalmente, dovremo anche risolvere la questione di Gaza, sconfiggere Hamas, ma ritengo che raggiungeremo entrambi i compiti. Oltre a questo si aprono ampie possibilità regionali “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu: “La vittoria contro l’Iran apre molte opportunità”

