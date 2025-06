Netanyahu | chance per liberare ostaggi

Le recenti tensioni e gli sviluppi diplomatici tra Israele e Iran hanno aperto nuove speranze per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Il premier Netanyahu, in visita allo Shin Bet, ha sottolineato come le possibilitĂ di ottenere il rilascio siano aumentate grazie alle recenti vittorie militari e diplomatiche. Ora, l'attenzione si concentra su un possibile cambiamento di scena che potrebbe portare a una soluzione pacifica e umanitaria. La speranza di vedere presto gli ostaggi tornare a casa rimane viva.

21.36 La fine del conflitto con l'Iran e gli avvenimenti delle ultime settimane hanno aperto "molte possibilitĂ " per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora prigionieri a Gaza. Lo ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu in una sua visita all'ufficio dello Shin Bet nel Sud d'Israele, dove ha ricevuto un resoconto delle attivitĂ del servizio segreto interno. "Abbiamo rimosso una minaccia immediata alla nostra esistenza. Certo, dovremo anche risolvere la questione di Gaza, sconfiggere Hamas. Ci riusciremo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

