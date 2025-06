Nessuno studio dimostra un fantomatico fenomeno del magnetismo nei vaccinati Covid

Per chi ancora si lascia tentare da teorie prive di fondamento, è importante ricordare che nessuno studio scientifico ha mai dimostrato un presunto "magnetismo" nei vaccinati contro il COVID-19. Le fake news si diffondono facilmente, alimentando paure ingiustificate e distorcendo la realtà. È nostro dovere promuovere l'informazione corretta, basata su dati verificati, per proteggere la salute e la fiducia della comunità. Ricordiamoci: la scienza è la nostra miglior alleata.

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook da parte di utenti che riprendono narrazioni No vax, in questo caso di una clip dove si cita uno « studio » che dovrebbe dimostrare il fenomeno del magnetismo dei vaccinati contro la Covid-19. Sembrava che almeno questa narrazione, fatta di numeri circensi dove dei presunti vaccinati si attaccano dei cucciai sulla pelle sudata, che la fossimo lasciata alle spalle. Invece no. A volte ritornano. Per chi ha fretta:. No, non esiste il magnetismo dei vaccinati Covid.. Lo “studio” che dimostrerebbe il contrario è un case report dove non si riporta alcuna verifica. 🔗 Leggi su Open.online