Nella notte tra il 2 e il 3 luglio interruzione dell’erogazione dell’acqua in centro ad Ancona | le vie interessate

Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, il centro di Ancona si prepari a un'importante interruzione dell'acqua. Viva Servizi ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le vie interessate saranno temporaneamente senza acqua, ma questa operazione è fondamentale per garantire un servizio più efficiente e sicuro in futuro. Restate aggiornati per tutte le novità .

ANCONA – Viva Servizi ha comunicato che nella giornata di lunedì 30 giugno, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M2C4-I4.2216), inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e dovrà sospendere l’erogazione di fornitura a tutta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - erogazione - notte - luglio

Crisi idrica nel sud delle Marche, altri comuni senza acqua di notte; Chiaravalle, lavori alla rete idrica.

Ancona, cinghiali scorrazzano liberi tra le auto: l'avvistamento in piena notte. Ecco dove - Corriere Adriatico - ANCONA Torna l'incubo cinghiali ad Ancona, sempre nelle stesse zone già battute in precedenza. Riporta corriereadriatico.it

Ancona, corso Amendola si colora di Rosa - Il Resto del Carlino - Ancona, 1 luglio 2016 – Domani è la notte azzurra, quella della Nazionale italiana che sfida la Germania, ma è anche la ‘Notte Rosa’, che (dalle 18. Come scrive ilrestodelcarlino.it