Nella Germania Est la giornata dell’orgoglio è sotto attacco

Nella Germania Est, un'onda di tensione scuote le fondamenta dell'identità e dei valori che hanno definito la regione. La giornata dell’orgoglio, simbolo di libertà e inclusione, si trova sotto attacco in un contesto politico in rapido mutamento. Dalle strade di Berlino alle valli più remote, emergono segnali di una sfida che mette in discussione i principi fondamentali della società europea. Continua a leggere per scoprire cosa sta realmente accadendo.

Cronache dalla Germania dell'Est orbanizzata che inizia subito dopo il raccordo anulare di Berlino, la capitale europea di diritti, tolleranza e diversità.

