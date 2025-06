Nel Sannio arriva il Parco delle Streghe un tuffo nell’antica leggenda delle janare

Nel cuore del Sannio, Benevento si trasforma in un affascinante crocevia tra storia e leggenda con l'apertura del Parco delle Streghe. Situato nel rinnovato Parco Ciriaco De Mita, questo spazio tematico invita visitatori di ogni etĂ a scoprire il mistero e la magia delle janare, le streghe della tradizione locale. Un'occasione unica per immergersi in un mondo antico, ricco di fascino e mistero, che continua ad affascinare e sorprendere.

Un nuovo capitolo si apre nel cuore culturale di Benevento, la cittĂ stregata per eccellenza: il Parco Ciriaco De?Mita, recentemente riqualificato, ospiterà "Il Parco delle Streghe", uno spazio tematico dedicato al mito delle janare, le streghe della tradizione locale.

Parco delle Streghe, a dicembre l’inizio dei lavori - A dicembre, il Parco delle Streghe prenderà vita: un progetto ambizioso dell’Amministrazione Comunale di Benevento che trasformerà un’area del Parco De Mita in una suggestiva attrazione dedicata alle mitiche janare.

