Nel 2028 serviranno oltre 100mila badanti nel Lazio soprattutto nella Tuscia

Nel 2028, il Lazio, e in particolare la Tuscia, si preparano ad accogliere oltre 100.000 badanti, riflesso di un crescente bisogno di assistenza familiare. Tra il 2026 e il 2028, il fabbisogno di lavoratori domestici aumenterà significativamente, richiedendo politiche migratorie strategiche per garantire un servizio essenziale e di qualità . Questa realtà evidenzia l’urgenza di interventi mirati per rispondere alle sfide di un settore in forte espansione.

Cresce nel triennio 2026-2028 il fabbisogno complessivo di assistenza delle famiglie datrici di lavoro domestico, ma per coprirlo serviranno politiche migratorie mirate. È questa la fotografia scattata da Assindatcolf e dal Centro Studi e Ricerche IDOS nel 3° Paper del Rapporto 2025 “Family (Net). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

