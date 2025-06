Negli anni dell' Impressionismo da Monet a Boldini | boom di presenze alla mostra

Negli anni dell'Impressionismo, da Monet a Boldini, Mesagne si trasforma in un palcoscenico di arte e cultura, accogliendo con entusiasmo un pubblico internazionale desideroso di immergersi nelle atmosfere di un'epoca rivoluzionaria. La mostra "Negli anni dell'Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertĂ " ha giĂ registrato un boom di presenze nei primi giorni, confermando il forte interesse per questa affascinante stagione artistica. Un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti dell'arte e della storia!

MESAGNE - Nei primi giorni di apertura è boom di presenze soprattutto di stranieri nella grande mostra "Negli anni dell'Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertĂ ", organizzata da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

